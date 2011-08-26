Студенткой гродненского медуниверситета стала 15-летняя девушка

В первый класс Людмила Колоцей пошла в четыре года. В 2011-м закончила гимназию с золотой медалью.

Перед началом учебного года Людмила Колоцей еще раз проверяет свои конспекты. Школьный курс химии и биологии девушка знает назубок, но повторить не помешает. Ведь теперь она уже студентка первого курса медицинского университета. И это притом, что Людмиле всего 15 лет.

Людмила Колоцей, студентка 1-го курса Гродненского государственного медицинского университета:

Купили белый халат буквально вчера и купили огромную стопку конспектов, тетрадей. Я думаю, на первое время этого хватит.

Что Людмила станет студенткой престижного вуза, родители не сомневались ни на минуту. Тяга к знаниям у нее проявилась еще в младенчестве. В год девочка стала изучать букварь и через три месяца уже знала все буквы. К трем годам неплохо читала. А в школу ее привели в неполных пять лет.

Марина Колоцей:

Наша учительница сказала, что мы абсолютно готовы к тому, чтобы заниматься в школе. Может быть, это было ей непросто в то время. Но поскольку и психологически она была готова к школе, была подготовлена в плане чтения, письма, математики, мы пошли в школу заниматься. И были все время на верхней планке.

С будущей профессией определились только в 11 классе. Поскольку в семье много медиков, все вместе решили, что Людмила будет врачом. Девушка с детства знала о людях в белых халатах почти все, поэтому нисколько не возражала. Не остановили вчерашнюю школьницу и трудности обучения в университете.

Людмила Колоцей, студентка 1-го курса Гродненского государственного медицинского университета:

В школе и до школы я привыкла много работать. Вообще, очень многие знакомые врачи, и мои, и семьи, говорят, что учиться будет очень трудно. Но я этого не боюсь. Единственное чего я боюсь, это как влиться в новый коллектив безболезненно, чтобы завести новых друзей, знакомых. Но, в принципе, эта проблема тоже решаема.

Помочь юной студентке влиться в коллектив обещают и старшекурсники, и преподаватели вуза. Ведь для них Людмила – случай уникальный. Впервые за всю историю университета студенткой стала 15-летняя девушка, да еще с самым высоким баллом по тестированию, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Геннадий Мармыш, декан лечебного факультета Гродненского государственного медицинского университета:

Если человек имеет пробивной характер, то он сам пробьется. А талант – это хрупкий цветок, который нужно растить. Поэтому, считаю, что нужно таким людям создавать условия, чтобы талант развивался. Я думаю, что эти условия мы ей создадим.

Людмиле уже предложили стать старостой группы. В перспективе девушку планируют привлечь и к научным проектам университета.