Рубинов: Мы полагаем целесообразным зачислять в вузы исключительно на основе конкурсного отбора

Вступительная компания в Беларуси прошла успешно. Это отметили сегодня в Министерстве образования.

Студентами вузов в этом году стали почти 90 тысяч абитуриентов. Средний конкурс составил менее двух человек на место. Традиционно популярными стали экономические специальности и IT-технологии. За всю вступительную компанию не было зарегистрировано ни одного случая взяточничества. А нарушений при сдаче тестов и внутренних экзаменов стало меньше.

Вместе с тем, в будущем году планируется ввести ряд изменений. В частности, они коснутся абитуриентов, имеющих льготы при поступлении, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Анатолий Рубинов, председатель Государственной комиссии по контролю за ходом вступительных испытаний:

Мы полагаем целесообразным зачислять в вузы исключительно на основе конкурсного отбора, с тем, чтобы льготирование касалось не знаний и способностей, а исключительно социального обеспечения абитуриентов. Можно отменить плату за проведение централизованного тестирования, селить в общежития, освобождать от платы за обучение, давать льготный кредит и оказывать другую социальную помощь, если люди в этом нуждаются. Но знания должны быть: независимо от того, что и как, надо учиться и иметь способности.