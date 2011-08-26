Паспорта готовности к новому учебному году получили почти все белорусские школы

Школа одной из первых в Минске получила свой паспорт готовности. Директор Людмила Костенко рассказывает про победу на фронте работ: отремонтировали кабинеты, покрасили оборудование на спортплощадке и облагородили территорию.
Людмила Костенко, директор школы № 39 (Минск):
Пришлось обновить стены, заменить пол, поменять мебель.
Заветные паспорта готовности уже получили практически все школы Беларуси. Восемь общеобразовательных учреждений первого сентября не откроются ввиду запланированного капремонта. Зато со всех остальных – спрос похлеще, чем на самом сложном экзамене.
Лидия Зайцева, начальник управления Министерства образования Республики Беларусь:
Паспорт школы, в котором не написано, что есть научно-методическая литература, не подписывается.
Зато в этой гродненской школе пока впору проводить разве что уроки выживания. Подготовка к новому учебному году стартовала еще в июне. С классами и коридорами справились. А вот в ассортименте столовой до сих пор плитка, цемент и штукатурка. Работы оказались настолько серьезными, что строители попросту не успели до времени «Ч», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Алла Головенко, директор школы № 12 (Гродно):
На сегодняшний день работы ведутся и в субботу, и в воскресенье. Работает педагогический коллектив, работает технический персонал. И надеемся, даже знаем наверняка, что первого сентября школа начнет работать в своем обычном режиме.
Зато в минском микрорайоне Дружба подружились и со сроками, и с новыми подходами к антуражу самой школы, которая первого сентября впервые откроет двери для своих учеников.
Евгений Доброневский, директор школы № 9 (Минск):
Классы просторные. Это помещение – около 70 квадратных метров. Практически как квартира.
Причем, не умерять аппетиты здесь можно будет не только в тяге к знаниям. Столовая, больше похожая на современное кафе, и настоящий витаминный бар для школьников.