Строительство лесных дорог способствует развитию села

В Беларуси утверждена программа транспортного освоения лесного фонда до 2010 года. Решение об этом содержится в постановлении Совмина.

Начиная с 2007 года, в республике будут ежегодно строить не менее 100 км. лесных дорог. Уже в следующем году на эти цели выделят 10 млрд. рублей, половина из них - из республиканского бюджета.

Строительство лесных дорог позволит более рационально использовать лесосеки. Это поможет заготовке древесины в труднодоступных местах, особенно в заболоченных. Лесные дороги, как правило, общего пользования связывают транспортным сообщением населенные пункты, удаленные от райцентров. Таким образом, они способствуют развитию села.

В последние три года лесные дороги строятся более активно. Если в 2004 году было введено всего 7 км, то уже в 2005-м - 51 км. В нынешнем году запланировано построить не менее 53 км. лесных дорог. При этом в Минлесхозе уверены, что задание даже перевыполнят. До 2010 года больше всего дорог предстоит проложить в лесах Витебской и Гомельской областях.