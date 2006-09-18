В сеульском зоопарке появился говорящий слон

Пока набор слов 15-летнего красавца невелик. Но это дело времени, убеждены корейские ученые.

:"Кошик хороший", "Кошик молодец" - не устает нахваливать себя слон. Пока словарный запас гиганта состоит из восьми слов на корейском языке, в том числе "да", "нет", "сидеть", "стоять". Среди часто употребляемых - "еда". Разговаривать он научился, подражая своему смотрителю. Ким Джонг-Кап тренировал Кошика стоять на задних лапах и прочим незамысловатым трюкам, которые могут развлечь посетителей.

На одной из тренировок дрессировщик заметил, что слон повторяет слова, которые часто произносились им во время занятий: "привет", "хорошо", "лежать". Ким Джонг-Кап не мог поверить своим ушам. Почти два года он отказывался признать это за реальность.

Тем не менее, навыки даются животному не так легко как человеку. Особенно тяжелы в произношении согласные. Чтобы преодолеть это препятствие и заговорить, Кошик засовывает кончик хобота в рот и прижимает его губами. Данное действо похоже на манипуляции человека при свисте. Чтобы разрешить сомнения, зоолог записал, произносимые слоном слова на кассету и передал специалистам. Наступил черед удивляться университетским профессорам.

"Обычно слоны издают звуки на очень низких частотах, которые не слышит человек. Но этот слон воспроизводит слова, которые слышны людям", - профессор Бай Мьёнг Джин.

На кафедре электроники проверили издаваемые слоном звуки на самой современной аппаратуре и признали, что они весьма похожи на слова. Степень сходства достигает 94%. Местные зоологи заинтересовались феноменальным слоном. Теперь они вместе с ученым пытаются понять, просто ли слон повторяет часто слышимые слова или он действительно понимает, о чем идет речь.