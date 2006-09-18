В стаж госслужбы намечено включить периоды работы в качестве освобожденных работников первичек КПБ

Министерство юстиции Беларуси подготовило соответствующий проект постановления.Документ разработан в соответствии с поручением правительства страны. Сегодня в стаж госслужбы засчитывается время работы на профессиональной основе в аппаратах райкомов Коммунистической партии Белоруссии. Поскольку работа освобожденных работников партийных организаций была составной частью деятельности обкомов, горкомов и райкомов, включение в стаж госслужбы этих периодов работы абсолютно оправданно, считают в правовом ведомстве. В настоящее время проект постановления направлен на согласование в Администрацию Президента Беларуси.