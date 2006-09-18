Безработные получают работу и жилье, а сельские жители - необходимые услуги

Государственной программой занятости населения на нынешний год предусмотрено переселение трехсот семей безработных.

Специалисты уверены, что это задание будет выполнено. Возросло и финансирование на переселение. Если в 2005-м переселившимся семьям безработных было выделено около 330 млн. рублей, то в этом году - почти 560 млн.

Переселение семей в сельскую местность помогает обеспечить регионы необходимыми кадрами. А безработные, в свою очередь, получают работу и жилье. В республиканском банке данных о наличии вакансий и свободного жилья в хозяйствах страны, который ежемесячно обновляется, сегодня свыше двух тысяч свободных рабочих мест. От агропромышленных организаций, готовых принять на работу переселенцев и обеспечить их жильем, регулярно поступают новые заявки.