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Безработные получают работу и жилье, а сельские жители - необходимые услуги

18 сентября 2006 12:51
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Государственной программой занятости населения на нынешний год предусмотрено переселение трехсот семей безработных.

Специалисты уверены, что это задание будет выполнено. Возросло и финансирование на переселение. Если в 2005-м переселившимся семьям безработных было выделено около 330 млн. рублей,  то в этом году - почти 560 млн.

Переселение семей в сельскую местность помогает обеспечить регионы необходимыми кадрами. А безработные, в свою очередь, получают работу и жилье. В республиканском банке данных о наличии вакансий и свободного жилья в хозяйствах страны, который ежемесячно обновляется, сегодня  свыше двух тысяч свободных рабочих мест. От агропромышленных организаций, готовых принять на работу переселенцев и обеспечить их жильем, регулярно поступают новые заявки.

# общество

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