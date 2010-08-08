Строительство и ремонт дорог в Минске. Когда водители перестанут жаловаться на состояние дорог

Капитальные перемены на транспортных артериях Минска — уже не редкость. Людей в оранжевых жилетах можно встретить на десятках улиц столицы.

Все ямы, выбоины и ухабы на Партизанском проспекте буквально испаряются на глазах.

Водители (Минск):

Уже было, медленнее ехали, потому что были ямы, бугры, стройка постоянная. Сейчас намного лучше.

Старое покрытие уже никуда не годно было. Ездить по новой дороге приятнее, однако очень медленно идут работы.

Потому и медленно, что не гонятся за количеством. На повестке дня отнюдь не рекорды, а качество обновленной дороги. К примеру, вот этот асфальтоукладчик (см. видео — ред.), как говорят дорожники, настоящая лаборатория на колесах. Машина сама определяет уровень укладки: где не мелочиться, а где сэкономить на смеси — обо всем заботится система. А технический результат — время, деньги и под линейку ровная поверхность.

Сергей Шатиленя, машинист катка ДСУ-43 СМТ №8:

На первый слой будем класть специальный слой покрытия, имеющий особый состав. Дорога эта будет очень качественной, в Минске мало таких дорог.

Александр Ефименко, начальник СУ-43:

Городу и вообще автомобильным дорогам нужно качество асфальта, поэтому на сегодня техника, которая собрана на данном участке, соответствует последним достижениям. Асфальтобетон, который мы укладываем, — оптимальный вариант для города, он имеет повышенную деформационную устойчивость.

Практика показывает, что за революциями в дорожном строительстве стоит не только знак качества, но и увеличенный срок годности. Вспомнить только отремонтированную улицу Богдановича, продленную улицу Притыцкого. Ведь за год на обкатанных дорогах не появилась даже колейность. И очередные километры столичных магистралей дорожники намерены пройти тем же способом. Делая ставки пускай на дороговизну, но тем временем взамен получая комфорт.

К дорожному покрытию на улице Антоновской, на первый взгляд, не подкопаться. В адрес транспортной артерии — одни комплименты. Но чтобы по достоинству оценить дорогу, далеко ходить не надо. Вот она — та черта, которую, к сожалению, так и не преодолели дорожники. Вместо ровной дороги водители получили экстремальный заезд.

Второй год как ни выруливают здесь, а все не могут выехать на исправленный путь автомобилисты. Ремонт двухполоски, мягко говоря, затянулся. Автомобилисты вспоминают, что еще прошлым летом начиналось все не то слово, как бурно.

Водители (Минск):

Покрытие срезали. Груды асфальта так и остались лежать. Два года уже такое. Это сейчас дорога сухая, а после дождей вообще невозможно проехать.

Дорожники не появляются здесь уже второй год. Уже второй раз за год надо ремонтировать подвеску.

Если наверху еще и проедешь, то вниз по горочке — стоп машина. По такой песчанке ехать разве что на внедорожнике. Этот участок водители в шутку уже и военной дорогой прозвали.

Водители (Минск):

Полтора года я вижу эту дорогу в таком состоянии, и никто не занимается ее реконструкцией.

В том году, летом, покопали, уложили бордюры. Когда зима наступила, закрыли все. Вот там взорвали опять бордюр, потому что кому-то надо уложить кабель.



Пока на реконструкции ни души, дорожные знаки явно не в том месте, не в то время. И если из послужного списка ремонтники успели уложить только новые бордюры, то несложно представить, на каких скоростях работа пойдет дальше. А ныне и вовсе: там, где водители вынуждены разгоняться, ремонт как заглох два года тому.

Пока одни пути автомобилисты объезжают из-за капитальных ремонтов, на проспекте Победителей, чтобы выставить своеобразный блок-пост, понадобились другие причины. Объект с замысловатым названием «Ликвидация затоплений территории, прилегающей к Дворцу спорта» — одна из очередей строительства коллектора «Центр». Именно это место станет аварийным спуском дождевых вод.

Выпавшие осадки не морем по колено будут стоять на дорогах и тротуарах. Если по коллектору не пройдут речные потоки, воду пустят в Свислочь. Этот проект хоть и из разряда «на всякий случай», зато гарантия. После его запуска, обещают специалисты, можно не сомневаться: плавать точно не будем.

Иван Малявко, начальник СУ № 75 «Стройтреста» №15:

Директивые сроки строительства — 4 месяца. Учитывая неудобства, которые мы приносим минчанам, мы постараемся эти сроки сократить. Думаю, что уже в начале сентября минчане смогут ездить по обоим направлениям проспекта Победителей.

У коллектора есть определенные размеры. Так, у существующего коллектора —две двухметровые трубы, а у построенного, который еще не работает, — трубы по два метра сорок сантиметров.

Первая очередь коллектора уже сдана, вторая очередь будет сдаваться в ноябре, а третья — чуть позже.

Как пустить дождевые воды в нужное русло и когда же стихия прекратит оборачиваться мокрым делом? Почему главным городским магистралям все дороги открыты, а второстепенные годами не возвращаются на круги своя, выясняли Валентина Железная и Александр Горощенко.

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