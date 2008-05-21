Строить большой город предстоит молодым

Студенческие отряды будут активно участвовать в возведении "Минск-арены", поликлиник и жилых домов, а так же собирать урожай и присматривать за детьми. По сравнению с прошлым годом объектов, где будут трудится молодые люди, станет больше в 2 раза. Дни них постараются организовать не только достойные условия работы, но и не менее интересный отдых. В этом году от воспитательной практики отказываться не будут - в каждый отряд направят хотя бы по два трудных подростка. Новинкой нынешней студотрядовской кампании станет то, что этим летом студенты будут трудиться в Москве.