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Строить большой город предстоит молодым

21 мая 2008 11:10
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Студенческие отряды будут активно участвовать в возведении "Минск-арены", поликлиник и жилых домов, а так же собирать урожай и присматривать за детьми. По сравнению с прошлым годом объектов, где будут трудится молодые люди, станет больше в 2 раза. Дни них постараются организовать не только достойные условия работы, но и не менее интересный отдых. В этом году от воспитательной практики отказываться не будут - в каждый отряд направят хотя бы по два трудных подростка. Новинкой нынешней студотрядовской кампании станет то, что этим летом студенты будут трудиться в Москве.
# общество

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