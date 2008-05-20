Механизм взыскания средств с нерадивых родителей далек от совершенства

Это признали сегодня на совместном заседании коллегии Администрации Президента и Президиума Совета Министров.

Декрет Главы государства "О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях" действует уже полтора года. Но лица, лишенные родительских прав по-прежнему уклоняются от компенсации затрат, которые несет государство. Почему выясняли наши корреспонденты.

Как заставить работать тех, кто не хочет трудиться? Эту непростую задачу в Беларуси пытаются решить уже полтора года. Каждый пятый горе-родитель не платит за содержание своих детей в домах- интернатах ни копейки. Пока именно государство заботится о малышах, от которых отказались непутевые мамы и папы. Те из них, кого удается трудоустроить, на рабочих местах долго не задерживаются. Определенные успехи есть, но пока неудач больше.

Перейти еще одну - но уже государственную границу – злостные неплательщики не смогут. В списке невыездных оказалось почти 3,5 тысячи человек. Впрочем, Ольга Урбан за рубежи - ни географические, ни дворовые - пока не собирается. Долг перед государством она не затаивает, а закрашивает. И хоть краску все же разводит в бутылке из-под пива, уверяет, что к горячительному уже охладела.

Государство же помогает "чем может" сразу 30 тысячам сирот. За полтора года действия Декрета Президента в родную семью вернулся каждый второй ребенок. Некоторым родителям удалось доказать, что они исправились.

