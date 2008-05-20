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Большие перемены в малых городах

20 мая 2008 17:35
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Программе благоустройства и наведения порядка на земле всего 5 лет, а результаты – ошеломительные.

За это время в республике кардинально изменили облик десятки небольших населённых пунктов. Государство в подобную реанимацию вложило немалые средства и теперь ждёт отдачи от населения. Жители Копыся поделились, как сохранить созданное.

Для чуть менее тысячи жителей посёлка - инфраструктура идеальная. А с тех пор, как здесь ещё производство появилось – деревообработка и сыродельный цех – жизнь и вовсе наладилась. Сейчас одна забота – сохранить созданное в порядке. В этом вопросе выработана чёткая схема – каждая организация отвечает за определённый участок.

Приусадебные участки тоже в полном порядке. В Копысе так говорят: Мы за все 950 лет истории  в чистоте жить старались, а сегодня само время диктует быть аккуратными. Недаром из посёлка в город народ больше не бежит. У малых городов перспективы большие.

# общество

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