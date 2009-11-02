Водитель скорой помощи забыл больного в машине

Водитель автомобиля скорой помощи из Манчестера забыл про находящегося в кабине пациента и ушел домой.

В ночь на минувшую среду 65-летний пациент оказался заперт в медицинском автомобиле с 19:15 до 1:00, сообщает Lenta.ru. Пожилого мужчину хватились, когда он не вернулся с планового обследования по поводу заболевания почек. Персонал дома престарелых, откуда забрали больного, сообщил о пропавшем в полицию.

Руководство станции скорой помощи принесло официальные извинения пациенту и его семье и пообещало сделать все возможное, чтобы подобное никогда не повторилось. До выяснения обстоятельств происшествия забывчивый водитель, который ранее не имел нареканий, отстранен от работы.

Один из сотрудников станции сообщил, что семья пациента не хотела огласки, а сам пострадавший был «чрезвычайно любезен». Мужчина не пострадал, однако на всякий случай его направили на обследование.