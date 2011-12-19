Стопмены в Минске: в течение недели вблизи школ на пешеходных переходах без светофоров будут дежурить юные регулировщики

Новости Беларуси, Минск. Пока в порядке эксперимента.

Вместе с педагогами они помогут маленьким пешеходам безопасно перейти дорогу, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Не исключено, что нововведение может прижиться на столичных улицах.

Светлана Восковец, учитель начальных классов средней школы № 37 Центрального района:

В темное время суток ребята очень рано идут в школу и вечером возвращаются. Такие акции необходимы, чтобы понизить количество дорожно-транспортных происшествий, чтобы помогать детям переходить дорогу, чтобы это было более организованно, чтобы дети учились быть на дорогах внимательными.