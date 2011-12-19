Прямой эфир

Стопмены в Минске: в течение недели вблизи школ на пешеходных переходах без светофоров будут дежурить юные регулировщики

19 декабря 2011 18:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Новости Беларуси, Минск. Пока в порядке эксперимента.

Вместе с педагогами они помогут маленьким пешеходам безопасно перейти дорогу, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Не исключено, что нововведение может прижиться на столичных улицах. 

Светлана Восковец, учитель начальных классов средней школы № 37 Центрального района:
В темное время суток ребята очень рано идут в школу и вечером возвращаются. Такие акции необходимы, чтобы понизить количество дорожно-транспортных происшествий, чтобы помогать детям переходить дорогу, чтобы это было более организованно, чтобы дети учились быть на дорогах внимательными.

# общество # Сбили пешехода на пешеходном переходе

Другие новости рубрики

Все новости
19 декабря 2011 18:48

Главный терапевт комитета по здравоохранению Мингорисполкома Елена Филиппова ответила на вопросы минчан в ходе прямой телефонной линии

19 декабря 2011 18:45

Минские эпидемиологи проверили магазины, гипермаркеты, новогодние ярмарки, рестораны и объекты общепита города. Грубые нарушения – на 60 точках

19 декабря 2011 17:29

Беспорядки в Пакистане. Для обсуждения сложившейся ситуации в страну вернулся проходивший лечение за границей президент Пакистана