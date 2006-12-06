На окраине Борисова прощались с наследством военных времен

5 декабря на общевойсковом полигоне согласно международным обязательствам утилизировали противопехотные мины с тротиловым наполнителем. Процесс заранее спланировали и даже разрешили наблюдать за ним иностранным военным атташе.

Право привести в действие подрывное устройство было по очереди предоставлено представителям Канады и Литвы, а также Агентства НАТО по техническому обеспечению и снабжению. Иностранная помощь в рамках проекта составила около 200 тысяч евро при общих затратах в 400 тысяч. Конвенция о запрещении применения и уничтожении противопехотных мин была подписана в Оттаве в декабре 1997 года. А в нашей стране вступила в силу с 1 марта 2004 года.

С марта этого года в Беларуси утилизировано почти 300 тысяч противопехотных мин. Впрочем, военные арсеналы страны не опустели. Специалисты утверждают, что им есть чем обеспечивать безопасность государства.

Опыт локальных конфликтов последних лет показал, что мирное население страдает в основном от зарядов, устанавливаемых в неуправляемом варианте. В Беларуси противопехотные мины не использовались со времен Великой Отечественной войны ни для прикрытия различных объектов, ни для охраны Государственной границы.

В наследство от распавшегося Советского Союза Беларуси достались миллионы противопехотных мин. По их количеству наша страна занимает седьмое место в мире. Уничтожение тротиловых мин - лишь первый этап по выполнению международных обязательств. На очереди утилизация мин с жидким наполнителем. Их в Беларуси более 3 миллионов.