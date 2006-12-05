Для сельскохозяйственных работников - новое поле деятельности

Из-за глобального потепления климата в стране сместились агроклиматические зоны. Самой короткой и теплой зимой, а также наиболее продолжительным вегетационным периодом отныне характеризуется юго-восток республики. Согласно классификации 1973 года, территория Беларуси разделена на три равных по площади агроклиматических области - северную, центральную и южную. Однако за последние 17 лет среднегодовая температура в Беларуси увеличилась более чем на один градус. Следствием этого стал распад северной агроклиматической области. Существенно сдвинулись центральная и южная зоны, а на юго-востоке образовалась зона, климатические условия которой схожи с климатом Украиной.