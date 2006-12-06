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Гололед не застанет врасплох

06 декабря 2006 09:47
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Столичный "Горремавтодор" к зимнему сезону разработал специальный состав на основе соли и противокоррозийных добавок. Такая смесь, по мнению дорожников, действует эффективнее и снижает нагрузку на экологию.Кроме того, на предприятии внедрено оборудование, более равномерно распределяющее соль, в результате чего потребуются ее меньшие дозы. Большое внимание нынешней зимой будет уделяться качеству смесей. В созданной на предприятии лаборатории контролируют состав поступающей соли. Что же касается использования альтернативных противогололедных смесей, специалисты отмечают, что в природе их существует два вида: химические - соль и фрикционные - песок.
# общество

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