Гололед не застанет врасплох

Столичный "Горремавтодор" к зимнему сезону разработал специальный состав на основе соли и противокоррозийных добавок. Такая смесь, по мнению дорожников, действует эффективнее и снижает нагрузку на экологию.Кроме того, на предприятии внедрено оборудование, более равномерно распределяющее соль, в результате чего потребуются ее меньшие дозы. Большое внимание нынешней зимой будет уделяться качеству смесей. В созданной на предприятии лаборатории контролируют состав поступающей соли. Что же касается использования альтернативных противогололедных смесей, специалисты отмечают, что в природе их существует два вида: химические - соль и фрикционные - песок.