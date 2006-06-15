Провести лето с пользой - не проблема

В Беларуси нынешним летом будет организовано более 580 студенческих строек. Они утверждены постановлениями Совмина. В стране сформирован специальный банк данных по всем регионам и предприятиям, где требуется помощь. Студенты и учащиеся, которые захотят с пользой провести лето, смогут по желанию поработать в городе или сельской местности. Основное количество студенческих отрядов выедет на работы в июле и августе - после сдачи экзаменационной сессии. Молодым людям предлагается принять участие в стройках, реконструкции жилого фонда, благоустройстве территорий, оказать помощь в уборке урожая. В частности, рабочие требуются в агрогородках и агрокомбинатах Дзержинского, Островецкого, Вороновского районов.