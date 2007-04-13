Столичные парки открывают сезон

14 апреля первых посетителей примут Центральный детский имени Горького и Парк Челюскинцев. Остальные - начнут работать 1 мая. Из-за ранней весны это событие произошло на две недели раньше обычных сроков. Все аттракционы уже прошли специальную проверку. В настоящее время в трех минских парках их эксплуатируются 37. Два новых - появятся в этом сезоне в парке Челюскинцев. А прогулочный катер "Августин", к которому уже привыкли минчане, будет курсировать по Свислочи с обновленным мотором.