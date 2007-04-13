Сомнительное обогащение и реальное тюремное заключение

До 15 лет лишения свободы - такое наказание грозит участникам банды фальшивомонетчиков, промышлявших на территории Минской области.

На протяжении двух месяцев молодые люди из Солигорска "пополняли" своё финансовое благополучие поддельными купюрами номиналом 10 и 20 тысяч белорусских рублей.

Взять "печатников" с поличным удалось в Любанском районе. При обыске правонарушителей было обнаружено более 60 фальшивых денежных знаков, а так же компьютерная техника. Задержание проходило, как в детективной ленте. Преступники, скрываясь от преследования, выбрасывали в окно фальшивки, но и это не помогло. Оперативники предусмотрительно взяли с собой фотокамеру. В настоящий момент четверо подозреваемых за решеткой. Возбуждено уголовное дело.

Отличить фальшивку от подделки довольно просто. Люди, которые работают с госзнаками, прикоснувшись к купюре, тут же определят самозванца. Но и среди профессионалов бывают "проколы". С более качественной подделкой на специальном оборудовании работает эксперт. В этом году за подобную деятельность сотрудниками БЭП было задержано семь преступных групп. Из денежного оборота изъято более трех миллионов фальшивых белорусских рублей.