Добровольцы на лесные делянки приглашаются:

Лесхозы Минщины подготовили к акции 14 апреля более двух с половиной миллионов саженцев. О своем желании принять участие в акции заявили уже более тысячи человек.

Всего на лесные делянки столичного региона отправятся завтра несколько десятков тысяч добровольцев. В ходе лесного субботника, прежде всего, будут высаживаться деревья хвойных пород, а также саженцы дуба, ясеня, клена, березы, липы и ольхи. Появится также и экзотическая белая пихта на специально отведенном участке в Молодечненском районе. На делянке установят знак в память о ветеране предприятия Константине Пшеничном. Любимой работе он посвятил 46 лет своей жизни.

1,5 миллиона деревьев высадят и на Брастчине. Местные лесхозы уже завершили весенние посадки леса. Саженцы сосны, ели, ясеня, клена, ольхи, березы и липы высажены почти на пяти тысячах гектаров. Последний - символично будет засажен завтра.

Для селекции нынешней зимой было собрано 300 кг. шишек сосны и 200 кг. ели. Одно из главных направлений этого года - лесопосадки на землях с низкой продуктивностью, которые перешли от сельхозпредприятий. Впервые за последнее десятилетие в Брестском лесхозе начались массовые посадки лиственницы. Лесоводы намерены значительно увеличить насаждения этого редкого для Беларуси дерева.