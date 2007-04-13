В столице вырастит китайский тополь

В Минске после 20-летнего перерыва вновь начнут высаживать тополь, при чем китайский. Из-за обильного пуха в начале лета не многие жалуют это дерево. В прошлом году на "горячую линию" Мингорисполкома поступали жалобы и предложения вырубить тополя. Однако, специалисты "Минскзеленстроя" нашли рациональное решение проблемы, предложив альтернативный вариант - китайский тополь. Он выгодно отличается от своего европейского "собрата": во-первых - имеет красивую декоративную крону, устойчив к загрязнению почвы, способен очищать воздух. Но самое главное - эти деревья почти не дают пуха. Посадочный материал был выращен в питомнике. В этом году небольшую партию саженцев китайского тополя посадят в одном из парков столичного микрорайона "Уручье".