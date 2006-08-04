Столичные цветоводы соревнуются

В минском парке 50-летия Октября проходит второй городской фестиваль цветоводов и ландшафтной архитектуры. Цель акции - повышение культуры цветочного оформления, а также внедрение новшеств в озеленение белорусской столицы. На суд жюри и горожан участники форума представили свои оригинальные композиции. Судьи будут оценивать мастерство цветоводов по трем номинациям: "лучшее композиционное решение", "качество и профессионализм" и "оригинальность", в каждой из которой предусмотрены три призовых места. А лучшая работа получит Гран-при фестиваля. Все победители будут награждены бытовой, цифровой и оргтехникой, которую в будущем они смогут использовать в работе.