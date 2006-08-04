Каждая четвертая вакансия на столичном рынке труда - строитель

Город нуждается в малярах, кровельщиках и плотниках. Такой кадровый дефицит - результат масштабного строительства в Минске. Потребность в строителях остро ощущается летом, когда идут сезонные работы. Особенно нужны каменщики: в Минском городском центре занятости населения 950 таких вакансий.

Как правило, требуются высококвалифицированные кадры с 4-6 разрядом, также желателен опыт работы. Работодатели готовы платить от 500 тысяч до полутора миллиона рублей. Пока они выходят из положения: нанимают рабочих со всей республики.

Между тем, о мастерстве белорусских строителей уже знают и за пределами страны. Но пока рабочих для постройки всех необходимых объектов в столице явно недостаточно.

Вся надежда на молодежь, которая все охотнее выбирает строительное ремесло. В архитектурно-строительном колледже наиболее популярная специальность - "промышленное и гражданское строительство". На базе 9 классов - конкурс четыре человека на место, а 11 классов - два. Набор таких абитуриентов продолжится до 5 августа включительно.