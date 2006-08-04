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"Известные" улицы Минска

04 августа 2006 12:01
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Министерство обороны, к примеру, выступило с идеей увековечить память Дмитрия Гвишиани - курсанта Военной академии, погибшего во время спасения людей из горящего поезда. Есть предложения назвать улицу в честь поэта-песенника Александра Легчилова. Специалисты стараются учитывать такие пожелания. Потому, не исключено, что в новых микрорайонах появятся улицы Гвишиани и Легчилова. Значит, станет больше так называемых персонифицированных названий. А пока из тысячи трехсот столичных улиц только 330 носят имена известных людей.
# общество

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