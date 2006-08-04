Национальная библиотека готовится к читательскому буму

Он ожидается в сентябре. Читательские билеты получили уже более 8 тысяч человек. Ежедневно к "охотникам за знаниями" присоединяется армия любопытных. И те, и другие иногда встречаются на высоте 72 метров. На самую высокую точку столицы всех желающих доставляет панорамный лифт. В вашем распоряжении полчаса, чтобы полюбоваться красотами Минска с высоты птичьего полета.

Национальная библиотека работает почти два месяца и своим видом пробуждает читательский аппетит. Искать нужную литературу - одно удовольствие. Для работы в библиотеке предусмотрены индивидуальные кабинки. Пока - бесплатные, как и первый час пользования интернетом. Да и библиотекарь рядом и готов помочь.

Всего в библиотеке 19 читательских залов. На первом этаже - массовые, рассчитанные на несколько сотен посетителей. Второй и третий - занимают элитные залы. Впрочем, оценить роскошь интерьера и современное обслуживание можно во время местных экскурсий, которые проводятся по записи и рассчитаны на полтора часа. В читательском <рае> принимают до 300 туристов ежедневно. В прошлом месяце это принесло прибыль в размере четырех с половиной миллионов рублей.

В скором времени на алмаз знаний можно будет посмотреть снизу. В лифтовом измерении появятся кнопки до минус 15. Спуститься на такую глубину сможет каждый желающий.

