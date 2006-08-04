Национальная библиотека готовится к читательскому буму

Национальная библиотека работает почти два месяца и своим видом пробуждает читательский аппетит. Искать нужную литературу - одно удовольствие. Для работы в библиотеке предусмотрены индивидуальные кабинки. Пока - бесплатные, как и первый час пользования интернетом. Да и библиотекарь рядом и готов помочь.
Всего в библиотеке 19 читательских залов. На первом этаже - массовые, рассчитанные на несколько сотен посетителей. Второй и третий - занимают элитные залы. Впрочем, оценить роскошь интерьера и современное обслуживание можно во время местных экскурсий, которые проводятся по записи и рассчитаны на полтора часа. В читательском <рае> принимают до 300 туристов ежедневно. В прошлом месяце это принесло прибыль в размере четырех с половиной миллионов рублей.
В скором времени на алмаз знаний можно будет посмотреть снизу. В лифтовом измерении появятся кнопки до минус 15. Спуститься на такую глубину сможет каждый желающий.