Столичная санстанция проверила городские торговые точки

Несмотря на то, что уровень содержания вредных веществ в каждом продукте строго регламентирован, поводов для опасений у эпидемиологов пока много. Больше всего нитратов накапливается в бахчевых культурах. Качество всех поступающих на прилавки рынка овощей и фруктов отслеживается в лаборатории санитарно-ветеринарной экспертизы. Как оказалось, больше всего нареканий вызывает продукция с частных подворий. Иногда уровень содержания нитратов в свекле, огурцах или моркови дает фору тем же бахчевым. К такой ситуации приводит бесконтрольное употребление органических удобрений. Внешняя привлекательность не главный аргумент качества продукта.