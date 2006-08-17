Около трети столичных детских садов работают по современным образовательным технологиям

120 детских дошкольных учреждений имеют физкультурно-оздоровительное, эстетическое, экологическое или художественно-гуманитарное направление.

:В 58-ом детском саду в Лошице не только внедряют популярные методики, но и разрабатывают свои. Заведующая этим учреждением Алла Голубева сказала, что к 1 сентября здесь все готово.

Воспитатели вместе с родителями организовали игровые площадки. <Сафари> - так называется уголок, где обитают черепаха, обезьяна, крокодил и прочие экзотические животные. Они сделаны из бетона, керамзита, кусочков плитки и других строительных отходов. В <Сказочном лесу> приютились медвежата и гномы, неподалеку разместился розарий. А еще теперь у каждой группы есть свой огород и фруктовый сад. В этом году собрали первый урожай огурцов и помидоров.

Выпускников 58-го сада все школы принимают с распростертыми объятиями. Ребята умеют читать и считать, обладают широким кругозором.

Этот детский сад имеет не только номер, но и название - <Аленький цветочек>. Он похож на огромную клумбу. В этом заложен не только эстетический, но и практический смысл. Изучая цветы, ребята учатся различать их разнообразные оттенки.

Алла Голубева разместила на территории сада водоем с мельницей, которую смастерила вместе с мужем. Здесь ребятам будут преподносить азы природоведения. К новому учебному году откроется кабинет практической деятельности для ребят, будет действовать зимний сад, а чтобы знакомить детей с декоративно-прикладным искусством оформили выставку, где будет представлены вышивка, изделия из керамики и предметы быта.