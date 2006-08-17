Белорусские школьники будут обучаться по учебникам нового поколения

Особенность такой литературы в том, что она издается учебно-методическими комплексами. Они состоят из учебника, тетради для учащегося и методических разработок для учителя.

Книги стали ярче, качественнее и главное - легче. Многие учебники и пособия изданы в двух частях и в сокращенном объеме. К примеру, вес учебника первоклассника ранее составлял 300 грамм, теперь - 250. А учебник для 5 класса весом 400 грамм <похудел> на 100 граммов.

Преподавать в школах будут и по электронным учебникам. Первые такие издания учащиеся получат уже в этом году. Это учебное пособие "Информатика" для 9-го класса, пособие для учителей по информатике для 6-го класса, а также книга для учащихся первых классов "Беларусь - наша Радзiма. Падарунак Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь Аляксандра Лукашэнка першакласнiку".