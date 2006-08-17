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Внимание, дети идут в школу!

17 августа 2006 13:42
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В Беларуси на следующей неделе состоятся совместные патрульные рейды сотрудников Госавтоинспекции и юных инспекторов движения. Цель - предупреждение детского травматизма. В нынешнем году отрядам ЮИД исполняется 35 лет. Сегодня в Беларуси более 25 тысяч юных последователей ГАИ. Перед учащимися школ и воспитанниками детских дошкольных учреждений будут выступать сотрудники министерств образования, здравоохранения и внутренних дел. Особое внимание планируется уделить предупреждению и пресечению нарушений правил дорожного движения. Маршруты патрулирования максимально приблизятся к школам.
# общество

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