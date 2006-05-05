Столица празднует Победу

7-9 мая в столице пройдет международная акция <Мы - наследники Победы>, 8 мая - республиканское торжественное собрание и праздничный концерт во Дворце Республики. Традиционное торжественное шествие ветеранов Великой Отечественной войны по проспекту Независимости от Октябрьской площади до площади Победы, где они возложат венки к обелиску, состоится 9 мая. В этот же день на Октябрьской площади города пройдут мероприятия, посвященные Дню Государственного герба и Дню Государственного флага Республики Беларусь. А также гала-представление <Площадь Победы - 2006>. Завершится празднование салютом у обелиска <Минск - город-герой>, в парке на проспекте Газеты <Правда>, в сквере на улице Притыцкого, на стадионах <Трактор> и в военном городке <Уручье>.