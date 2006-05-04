Депутаты внесли поправки в законопроект о занятости населения

Сегодня во втором чтении парламентарии приняли законопроект о занятости населения. Документ содержит дополнительные гарантии для тех, кто особо нуждается в социальной защите и не способен на равных условиях конкурировать на рынке труда. Под эту категорию попадают дети, оставшиеся без попечения родителей, и сироты.В новой редакции закона, наряду с расторжением трудового договора по собственному желанию без уважительных причин, предусмотрено расторжение договора за нарушение трудовой дисциплины по соглашению сторон.

Если безработный не явился в службу занятости более трех месяцев и дважды отказался от предложенной работы, его снимут с учета.

Находиться же на учете в органах государственной службы занятости теперь он может не более трех лет.