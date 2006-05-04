Решение о принудительном лечении <трудных> подростков отныне будет принимать только суд

Парламентарии считают необходимым усовершенствовать систему профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.Сегодня они приняли в первом чтении соответствующий законопроект. Как сообщил заместитель министра внутренних дел Беларуси Виктор Филистович, "несмотря на некоторую стабилизацию, криминогенная ситуация в подростковой среде по-прежнему остается сложной". В Беларуси порядка шести-семи тысяч детей ежегодно оказываются на скамье подсудимых. В прошлом году несовершеннолетними совершено 42 убийства. Каждый четвертый подросток совершил правонарушение в состоянии алкогольного опьянения. Распространение пьянства, наркомании и токсикомании среди несовершеннолетних вызывает особую тревогу. Возможности государственных органов по оказанию профилактического воздействия и медицинской помощи желаемого результата пока не дают. Новый законопроект устанавливает порядок принудительной госпитализации и лечения несовершеннолетних, страдающих алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией.