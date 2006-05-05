Более полусотни санаториев на лето <превратятся> в детские лагеря

Летом нынешнего года 56 санаторно-курортных учреждения и туристских баз Беларуси будут преобразованы в места для отдыха и оздоровления детей. Впервые такое большое количество санаториев дало согласие на то, чтобы принять детей на летний отдых.В этом году в связи с реформированием системы санаторно-курортных учреждений ситуация изменилась. Те из них, чья работа была не очень эффективной и не было уверенности в обеспечении полной загрузки, решили на лето "превратиться" в детские лагеря.

Дети от такого решения только выиграют. В санаториях бытовые условия лучше, чем во многих стационарных загородных лагерях. Кроме того, есть возможности для проведения оздоровительных процедур, организации более качественного и разнообразного питания.