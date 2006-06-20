Стать академиком можно только в Национальной академии наук

Правом использования слова <академия> в наименованиях будут отныне обладать лишь организации, имущество которых находится в государственной собственности. Такая норма закреплена в Указе, подписанном главой государства.
Документ направлен на упорядочение деятельности общественных объединений ученых, имеющих в настоящее время статус академии наук и неправомерно выполняющих функции, которыми наделены лишь государственные органы. Так, ими массово присваиваются ученые степени, ученые и академические звания, что нарушает систему государственной аттестации кадров высшей научной квалификации, пояснили в пресс-службе Президента.
С принятием Указа слово <академия> сохраняется в наименованиях Национальной академии наук Беларуси и ряда государственных учреждений высшего образования.