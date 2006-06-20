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Стать академиком можно только в Национальной академии наук

20 июня 2006 07:35
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В Беларуси академические звания будет присваивать только Национальная академия наук, а присуждать ученые степени - только Высшая аттестационная комиссия.

Правом использования слова <академия> в наименованиях будут отныне обладать лишь организации, имущество которых находится в государственной собственности. Такая норма закреплена в Указе, подписанном главой государства.

Документ направлен на упорядочение деятельности общественных объединений ученых, имеющих в настоящее время статус академии наук и неправомерно выполняющих функции, которыми наделены лишь государственные органы. Так, ими массово присваиваются ученые степени, ученые и академические звания, что нарушает систему государственной аттестации кадров высшей научной квалификации, пояснили в пресс-службе Президента.

С принятием Указа слово <академия> сохраняется в наименованиях Национальной академии наук Беларуси и ряда государственных учреждений высшего образования.

# общество

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