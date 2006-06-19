Белорусские парламентарии защитят окружающую среду. Законодательно

Белорусские парламентарии готовят к рассмотрению на сессии законодательные поправки в области охраны окружающей среды. Документ внесен в Палату представителей Советом Министров.

Поправки касаются установления и взимания платежей за использование природных ресурсов и воздействие на окружающую среду. В частности, платежи не освобождают пользователя от проведения мероприятий по охране природы и возмещения вреда, причиненного в результате незаконного использования, изъятия и добычи природных ресурсов и другого вредного воздействия.

Закон "О растительном мире" предлагается дополнить статьей о возмещении потерь растительного мира, расположенных на землях населенных пунктов. Так, ущерб от спиливания деревьев и кустарников должны возмещать местному исполкому те, в чьих интересах это сделано. Полученные средства будут направляться исключительно на озеленение и защиту растений.