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Гомель предоставит кров для беженцев

19 июня 2006 13:43
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В нынешнем году в Беларуси откроется второй пункт временного поселения для беженцев. Первый такой пункт работает в Витебске, а новый появится в Гомеле. Об этом сообщил сегодня журналистам руководитель представительства Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Беларуси Илья Тодорович.

Разрабатывается также проект по укреплению пограничного контроля в пунктах пропуска на государственной границе. Он будет реализовываться совместно с Госкомитетом погранвойск Беларуси. Необходимую сумму в 780 тысяч евро  выделит Евросоюз.

По мнению Ильи Тодоровича, среди всех стран мира, находящихся в аналогичных социально-экономических условиях, Беларусь одна из наиболее передовых в плане работы с беженцами и создания эффективной национальной системы предоставления убежища. Сегодня в Беларуси признаны беженцами 794 человека из 13 стран Азии и Африки.

# общество

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