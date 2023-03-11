«Сестра спровоцировала ДТП». Минчанка стала жертвой обмана мошенников

Новости Беларуси. 8 тысяч рублей и 3 тысячи долларов стали добычей телефонных мошенников в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Деньги им передала пенсионерка ради спасения сестры, якобы попавшей в аварию. Такие случаи не редкость. Доверчивости не место при любом телефонном разговоре с незнакомцами. Данный случай тому подтверждение.

Елена Чубанова, старший инспектор ГИОС Фрунзенского РУВД Минска:

По домашнему телефону минчанке сообщили, что ее сестра спровоцировала ДТП. Чтобы избавить родственницу от ответственности, необходимо передать курьеру крупную сумму и не задавать ему никаких вопросов.

Женщина рассказала, что знала о таком способе мошенничества, однако испугалась за сестру и не смогла вовремя распознать обман. По данному факту следователями возбуждено уголовное дело за мошенничество.