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Средняя зарплата в стране – не менее полутора миллионов белорусских рублей

29 декабря 2009 14:02
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Такую планку на 2010 определило Правительство. Основательную поддержку в следующем году получит и негосударственный сектор экономики.

На предприятиях будут создавать дополнительные стимулы для развития менеджмента. В целом, темп роста промышленного производства составит не менее 110%. При этом роста складских запасов быть не должно.

Андрей Кобяков, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
– Это достаточно напряженное задание. Но хочу подчеркнуть, что работа по их выполнению должна начаться уже с января 2010 года. Задержка на старте ставит под угрозу выполнение всего годового задания. Еще одна зона повышенного внимания – запасы готовой продукции. Наращивание объемов промышленного производства ни в коей мере не должно сопровождаться наращиванием складских запасов.

# Экономика # общество

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