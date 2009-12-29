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100 пересадок почек, более 130 операций по замене костного мозга и стволовых клеток крови, 25 пересадок печени, 11 трансплантаций сердца

29 декабря 2009 14:00
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Белорусские трансплантологи подвели итоги года.

К слову, ежегодно в мире выполняется около ста тысяч по пересадке органов и более 200 тысяч по трансплантации тканей и клеток человека. Белорусская медицина преуспела в детской хирургии.

За 10 лет практики в республиканском научно-практическом центре детской онкологии и гематологии освоены все виды пересадки костного мозга детям. Значительно снизилась количество летальных случаев в 100-дневный реабилитационный цикл.

Анатолий Усс, главный трансплантолог Министерства здравоохранения Республики Беларусь:
– Это внушительно для небольшой страны. Не просто было самоцель произведенные операции, это спасенные жизни, это очевидно, это более 250 человек, которым была подарена жизнь в этом году. Кроме этого, эти технологии позволили многим тысячам граждан поднять уровень оказания медицинской помощи в тех учреждениях, в которых выполняются эти операции.

# общество # Здравоохранение Беларуси

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