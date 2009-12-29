Аварии в Минске из-за снегопада

Снегопад ухудшил обстановку на трассах Беларуси. ГАИ фиксирует многочисленные столкновения.

Уже ночью были подняты дорожные службы. Они работают по всей республике в усиленном режиме: расчищают снег и посыпают дороги специальной смесью. Только в столице задействовано 700 машин различных модификаций. Главные трассы усиленно расчищают.

Что же касается спальных районов, то из них, по словам водителей, просто не выехать. Сегодня утром люди добирались до работы дольше обычного. На главных магистралях возникли пробки.

Не обошлось и без аварий. ГАИ фиксировало многочисленные столкновения. В сложных погодных условиях инспекторы призывают водителей соблюдать скоростной режим, двигаться с включенным ближним светом фар и не парковать машины вдоль обочин.