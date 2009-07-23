Сразу две абитуриентки получили по два 100-бальных сертификата ЦТ

Абсолютный лидер – выпускница Могилевского областного лицея Екатерина Якубёнок.

Девушка стала лидером по биологии и белорусскому языку. По химии девушке до максимума не хватило всего лишь двух баллов. Улыбнулась удача и выпускнице Витебской школы Татьяне Дятловой. Белорусский язык и биологию она написала «на все сто». Отметим, что по два 100-бальных сертификата за последние пять лет получили всего пять абитуриентов. Причем, большинство – из регионов.

– Это характеризует данных студентов с точки зрения их собранности, внимательности, способности распределить время так, чтобы выполнить все предложенные задания. Безусловно, тот, кто имеет два сто бальных сертификата, он вне конкуренции. То есть это ему дает возможность претендовать на ту специальность, которую он заранее выбрал, – отметил директор Республиканского института контроля знаний Министерства образования Республики Беларусь Николай ФЕСЬКОВ.