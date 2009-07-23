Уникальный штурмовик ИЛ-2 достали из витебских болот

Таких боевых машин в Беларуси нет, а в СНГ их и вовсе единицы (ФОТО + ВИДЕО).

Белорусские поисковики подняли самолёт, разбившийся в годы Великой Отечественной. Для обывателя это просто мусор, для коллекционера почти бесценный клад – фрагменты обшивки шасси и фюзеляжа. Несколько месяцев искали, и четыре дня специалисты поднимали из болота остатки взорванного во время войны штурмовика ИЛ-2. Думали, что нашли редкий музейный экспонат, оказалось, изменили судьбу человека, без вести пропавшего на войне. В болоте чудом сохранилось то, что и через 65 лет оказалось живо – пистолет, письмо и деньги.

ИЛ-2 самый массовый советский штурмовик времен второй мировой. Наши называли его «горбатый» из-за характерной формы фюзеляжа, немцы – черной смертью. Четверо офицеров в отставке – единственные в Беларуси кому разрешено заниматься восстановлением военной техники. За 11 лет они нашли, подняли, и отреставрировали десятки уникальных находок. Самый нелегкий процесс Игорь Матюк фиксирует на камеру, а потом может говорить о каждой часами, ведь он на самом деле знает все их трещинки.

ИЛ-2 станет подарком летчикам от афганцев к 100-летию дважды героя Совесткого союза Грицевца к 75-ю аэроклуба ДОСААФ, имя которого он носит. Уже сегодня, 23 июля уникальную находку времен Великой Отечественной получит музей авиации Центрального аэроклуба ДОСААФ.

– Находка специфическая. То, что нашли ребята – это уникальные остатки самолета. Сохранились чертежи и специалисты попробуют воссоздать этот самолет, чтобы он достойно представлял наш музей авиации, – сказал председатель благотворительного фонда «Память Афгана» Александр МЕТЛА.

Но найденным самолетом благотворительный фонд «Память Афгана» довольствоваться не будет. Совсем скоро поисковики планируют поднять ещё один ИЛ, но уже целый, не разбитый. Его обнаружили в Гомельской области. Основная задача поисковиков не только поднять, но и привести в движение старинную технику. И если не полетит военный штурмовик, так уж точно поедет.

Сегодня подобным находкам знают цену. Говорят в России поднятый и восстановленный ИЛ-2, американский коллекционер купил за 1,5 миллиона долларов. В Беларуси после Великой Отечественной войны не сохранилось ни одного боевого самолета конструкции Ильюшина.