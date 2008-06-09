Прямой эфир

Спорт вне политики

09 июня 2008 18:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
С этим постулатом теперь готовы поспорить белорусские фехтовальщики.

Спортсмены национальной команды не смогут принять участие в последнем предолимпийском старте. Этап кубка мира по фехтованию в Лас-Вегасе  пройдет без них. Причина банальна - в американском посольстве белорусам отказались выдать визы. По словам спортсменов основная причина отказа – наличие в паспортах иранской визы. К слову, в январе в этой стране проходил крупный международный турнир.

Беларусь уже обратилась в Международную федерацию фехтования и международный олимпийский комитет. В обращении указано, что решение официальных американских властей – дискредитация олимпийского движения, нарушены принципы равенства спортсменов из разных стран. К счастью, олимпийские лицензии белорусские мастера рапиры уже завоевали. Однако заработать дополнительные рейтинговые очки нашей команде теперь не удастся.        

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
09 июня 2008 18:35

Тепловые сети столицы готовятся к работе в зимний период

09 июня 2008 18:35

С сегодняшнего дня вход на станцию "Октябрьская" закрыт

09 июня 2008 18:33

Белгосцирк готовится к своему первому представлению в полевых условиях