С сегодняшнего дня вход на станцию "Октябрьская" закрыт

Главный пересадочный узел минского метро - на ремонте.

Исторические кадры: почти 24 года без остановки и 300 тысяч километров пробега. Заслуженный отдых в три месяца – такое "Октябрьской" не снилось даже в самых радужных снах. У городских же специалистов, наоборот, чем ближе оказывалось предстоящее событие, тем сновидения становились все неспокойнее. Закрытие несколько раз переносили, в итоге, первые работы начались только этой ночью.

Демонтаж конструкций - первый этап в работе. Месяц уйдет на то, чтобы разобрать старые эскалаторы. По принципу "сверху вниз" рабочие начнут с поручней, ползущих лент, достанут ступени и лишь затем перейдут к каркасу:

Сейчас собирают так называемую технологическую площадку. Именно, на нее будут складывать старые конструкции эскалаторов, чтобы затем постепенно вывозить. Обратите внимание: в основании пенопласт, накрытый стальным листом. Все это для того, чтобы сохранить мраморное покрытие минского метрополитена.

Впрочем, сохранить строители попытаются не только пол. Таким образом, спрячут и колонны метро. Вывозить строе и ввозить новое будут по ночам. На специальных дрезинах. Новые четыре ленты эскалатора уже приобрели в Украине. Их поместят на месте старых трех. Это позволит увеличить пассажиропоток в столичной подземке на 8 тысяч человек.

День, когда украинские эскалаторы побегут в минском метро точно не известен. 1-е сентября - дата не окончательная. Слишком уникальны работы для Минска. Пока же из пункта А в пункт В поезд следует по расписанию, пропуская лишь одну остановку. Временные неудобства под землей - компенсирует наземный транспорт. 33-й маршрут подбросит до Института Культуры или площади Победы - бесплатно. Отклонение от основного маршрута по времени не более 5-ти минут.

