Тепловые сети столицы готовятся к работе в зимний период

На выявление дефектов и ремонтно-восстановительные работы отведено две недели.

Отключение горячей воды домохозяйка Светлана встретила во всеоружии. Большая кастрюля на плите периодически обновляется кипятком, и средство для мытья посуды – для использования в холодной воде. В таком режиме семья будет жить две недели. Во всяком случае, так было последние несколько лет.

А сотрудники одного из минских ЖРЭО уже второй месяц живут в другом режиме – с "раскаленным телефоном". Здесь на вопрос: почему в нашем доме до сих пор нет горячей воды, приходится отвечать десятки раз в день. Объяснить, что НЕ все теплосети одинаково исправны – получается не всегда.

Дополнительный ремонт инженерных коммуникаций в таких ЖЭСах затянулся почти на 21 день – с подобной ситуацией жилфонд прошлого века сталкивается из года в год. Правда, сегодня специалисты наблюдают положительную тенденцию.

Правда, есть такие минчане, которым задержка сроков отключения воды не грозит вообще. К примеру, жильцам вот таких новостроек. Их теплосети - в более чем хорошем состоянии. На их ремонт потребуется даже меньше 2-х недель.

Период ремонтных работ продлится до 23 июля. К этому времени теплосети более чем 1000-чи домов будут в порядке. Пускай, для некоторых жильцов горячая вода будет запоздалой, зато чистой.

