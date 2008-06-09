Белгосцирк готовится к своему первому представлению в полевых условиях

На время реконструкции основного здания он превратился в шапито. Животных пока еще не перевезли, а вот артисты уже приспосабливаются к непривычным условиям работы.

Накануне полувекового юбилея Белгосцирк решил родиться заново. Под куполом круглого здания артистам стало тесно, устарели коммуникации, а животных никто не спрашивал. Собрали чемоданы и отправились на гастроли. За это время здание покрасят снаружи, почистят изнутри и приведут в надлежащий вид.

Кстати, в последний раз артистов расквартировывали 67 лет назад. Во время войны здание цирка сгорело, а звери погибли. Труппу эвакуировали в Омск. Уцелевших морских котиков взять с собой не могли, их выпустили в Свислочь. Говорят, что впоследствии дрессированных тюлений видели в Днепре.

О том, что возле здания Национальной библиотеки возвели новый объект хорошо видно с высоты птичьего полета. Последние несколько дней под палящим солнцем здесь работает целый отряд озеленителей.

Чтобы накрыть шатер, специалистам потребовалось четыре часа. От их действий зависит устойчивость и сплоченность конструкций. Они как никто другой знают – где самые лучшие места для зрителей.

Первых зрителей в непривычных полевых условиях цирк примет через пять дней. В программе среди прочих значится шоу обезьян – коронный номер любого цирка. Кстати, во время точно такого же представления в Гродно год назад одна из макак сбежала и угодила под колеса троллейбуса. Таким образом, животное выразило протест против кочевых условий содержания.



Со стрессом местных мартышек борются заблаговременно. Пока вместе со всеми животными они в старом здании, но завтра в полном составе переедут в вольеры открытого типа. Своего рода рабочий отпуск.

Хотя к кочевому образу жизни большинству артистам не привыкать, адаптация все равно займет время. Поэтому сразу после переезда цирковые шоу будут показывать по сокращенной программе. Говорят, что временный новый адрес не испортит настроения зрителям. Потому что атмосферу волшебства артисты всегда возят с собой.