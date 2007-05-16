Спорить о правоте великих мудрецов не просто

16 мая в Минске выберут лучшего студента-оратора. Международный конкурс ораторского мастерства "Цицероний-2007" пройдет 16-17 мая в Академии МВД Беларуси.Участниками форума станут студенты 11 белорусских вузов, а также 35 участников из России, Украины, Литвы. В первый день конкурсанты выступят с пятиминутными речами, во второй - основной день соревнований - студенты будут импровизировать на тему "Беседы со старцами". Участники конкурса должны будут подтвердить или опровергнуть Сократа, Цицерона, Овидия и Декарта.