На гродненской таможне перекрыли шелковый путь

Крупную партию контрабандных тканей задержали сотрудники Гродненской региональной таможни в областном центре. Более полутора тысяч метров материи на общую суму в 25 миллионов рублей, злоумышленники пытались вывезти из Польши через таможенный пункт пропуска "Брузги". На нескольких автомобилях, под видом личного имущества, товар переправили через границу по "зелёному" каналу. В Гродно его уже поджидал заказчик. Нарушители были выявлены оперативниками таможни непосредственно в момент передачи товара. На всех составлены административные протоколы за нарушение таможенного законодательства Беларуси. Все материалы дела уже переданы в суд. Товар же передан в доход государства.