Легенда Советской разведки - в Минске

Геворг Вартанян, послуживший прототипом героя фильма "Тегеран-43", посетил столицу по приглашению белорусского КГБ. Российский "Джеймс Бонд" известен, главным образом, своей деятельностью во время Великой Отечественной в Иране. В 43-м его агент-группа предотвратила покушение на лидеров "Большой тройки". Выполняя различные задания, Вартанян более полувека был разведчиком-нелегалом. Имя суперагента, входящего в сотню величайших разведчиков мира, рассекретили только в 2000 году.