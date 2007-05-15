На скамье подсудимых чиновники в погонах и бизнесмены

В столице Военная коллегия Верховного суда Белоруссии огласила приговор ряду бывших высокопоставленных военнослужащих. Среди обвиняемых бывший начальник ракетно-артиллерийского вооружения Минобороны, командир части базы хранения, а так же начальник департамента антимонопольной ценовой политики. Руководители обвиняются в получении взяток и злоупотреблении служебным положением. На протяжении длительного времени они по заниженным ценам реализовывали военное имущество столичным предпринимателям. Всего по делу фигурировало девять человек. 15 мая суд вынес вердикт: от 9 до 11 лет тюремного заключения с лишением всех званий.